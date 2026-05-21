امسال با هدف توسعه آبزیپروری، افزایش تولیدات شیلاتی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای آب موجود ۲۰۰ هزار قطعه کپور ماهی در مزارع آبزیان شهرستان پارسآباد رها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل شیلات استان اردبیل با اعلام این خبر، گفت: این بچهماهیها از گونههای آمور، کپور معمولی، فیتوفاگ و کپور سرگنده نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و افزایش تولید در واحدهای پرورشی منطقه خواهد داشت.
محمد الله بخش با بیان اینکه رهاسازی بچهماهی در ماههای آینده نیز در مزارع پرورشی پارسآباد ادامه خواهد داشت تا ضمن تقویت ذخایر تولیدی، زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در منطقه بیش از پیش فراهم شود، افزود: برداشت بچه ماهیهای رهاسازی شده در این مزارع اواخر پاییز امسال آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به برداشت بیش از ۲ هزار تن ماهی گرمابی از مزارع ماهی پارسآباد در سال گذشته، بیان کرد: پیشبینی میشود با حمایت از بهرهبرداران امسال این رقم با افزایش ۲۰ درصدی به ۲ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یابد.
مدیرکل شیلات استان اردبیل افزایش تولید ماهیان گرمابی از استخرهای پرورش ماهی پارسآباد مغان را نویدبخش سالی موفق برای صنعت آبزیپروری استان دانست و اضافه کرد: افزایش تولید نقش موثر و مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و تقویت امنیت غذایی استان و کشور دارد.
الله بخش با اشاره به گونههای پرورشی ماهیان گرمابی در پارسآباد گفت: در حال حاضر چهار گونه اصلی شامل کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگهد در استخرهای پرورشی این شهرستان تولید میشود که سهم مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و توسعه صادرات آبزیان دارد.
وی افزود: امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچهماهی گرمآبی در مزارع پرورش ماهی استان رهاسازی خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت تولید ماهیان گرمابی در استان اردبیل و نقش آن در توسعه پایدار و اشتغال روستایی، اداره کل شیلات برنامهریزی ویژهای برای تقویت این بخش به ویژه پارسآباد در دست تدوین و اقدام دارد.