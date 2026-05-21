کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با انتشار بیانیهای مشترک، با اشاره به بازگشایی موفقیتآمیز بازار سهام، اعلام کردند: با تمام ظرفیت از ثبات بازار سرمایه حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بیانیه ای از عزم جدی سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ ثبات، ادامه خدمترسانی و صیانت از اعتماد عمومی در بازار سرمایه قدردانی کرده و بر حمایت اعضای خود از نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تأکید کردند.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی اقتصاد، شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایهها به سمت تولید، در روزهایی که کشور شرایطی حساس و تعیینکننده را پشت سر میگذارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همافزایی و تصمیمگیریهای مسئولانه و شجاعانه است.
کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به نمایندگی از طیف گسترده نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، سبدگردانها، تأمین سرمایهها، مشاوران سرمایهگذاری، هلدینگها، گروههای مالی، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و شرکتهای کارگزاری کشور، مراتب سپاس و قدردانی خود را از ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای محترم هیئتمدیره و مدیران ارشد سازمان بورس بابت حضور مستمر، تعامل سازنده و پیگیریهای مسئولانه در مدیریت شرایط اخیر بازار سرمایه اعلام میدارند.
برگزاری جلسات تخصصی مستمر با ارکان بازار و حضور مستقیم مدیران ارشد سازمان بورس در فرآیند بررسی مسائل و دغدغههای فعالان بازار، نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر برای حفظ ثبات، تداوم خدمترسانی و صیانت از اعتماد عمومی در بازار سرمایه است. این همراهی نزدیک و مسئولانه، سرمایهای ارزشمند برای تقویت آرامش و تابآوری اقتصاد کشور به شمار میرود.
اکنون که پس از دورهای پرچالش، بازار سرمایه در مسیر بازگشت به شرایط عادی و ازسرگیری کامل فعالیتها قرار گرفته است و شاهد بازگشایی موفقیتآمیز و متعادل بازار سهام در روزهای اخیر بودهایم، دو کانون تخصصی بازار سرمایه بر خود لازم میدانند اعلام نمایند که تمامی اعضا و نهادهای مالی وابسته، با تمام ظرفیتهای تخصصی، عملیاتی، مالی و فناوری خود، در کنار بازار سرمایه، سرمایهگذاران و اقتصاد ملی ایستادهاند.
در همین راستا، خانواده بزرگ بازار سرمایه تعهد خود را در محورهای زیر مورد تأکید قرار میدهد:
۱- حمایت از نقدشوندگی و ثبات بازار:
تداوم حضور فعال نهادهای مالی و ارکان بازار در راستای حفظ تعادل معاملات، صیانت از دارایی سرمایهگذاران و کمک به آرامش و ثبات بازار سرمایه.
۲- تداوم خدمترسانی پایدار و امن:
حفظ پایداری زیرساختهای معاملاتی، سامانههای برخط، تسویه و خدمات مرتبط با سرمایهگذاران و تلاش برای ارائه خدمات بدون وقفه در تمامی شرایط.
۳- تسهیل و تسریع در تأمین مالی اقتصاد:
استفاده از تمامی ظرفیتهای تخصصی بازار سرمایه برای کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، حمایت از تولید و تسریع در چرخه بازسازی و رشد اقتصادی کشور.
۴- توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم و حرفهای:
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانی تخصصی و ابزارهای حرفهای مدیریت دارایی با هدف صیانت از سرمایههای مردم و مدیریت ریسک در شرایط حساس اقتصادی.
۵- تقویت تابآوری و مقابله با هیجانات:
بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاران برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی، ارتقای اعتماد عمومی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و بلندمدت.
۶- توسعه زیرساختها و همافزایی ارکان بازار:
تلاش برای ارتقای زیرساختهای فناوری، افزایش امنیت و پایداری عملیاتی و تقویت همکاری میان تمامی ارکان بازار سرمایه در راستای حفظ کارایی و شفافیت بازار.
ما معتقدیم بازار سرمایه، نماد بلوغ اقتصادی، اعتماد عمومی و توانمندی ملی در تجهیز و هدایت منابع به سمت توسعه کشور است. نهادهای مالی و کارگزاران عضو دو کانون، با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه حرفهای و مسئولیتپذیری ملی، در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام توان خود را برای حفظ ثبات، اعتماد و تداوم نقشآفرینی بازار سرمایه در اقتصاد ایران به کار خواهند گرفت.