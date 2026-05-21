در هشتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی امام خامنهای، مردم ولایتمدار شهرستان شهریار با حضوری دشمنشکن، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای رهبر فقید، آمادگی و بیعت استوار خود را با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جایجای شهرستان شهریار، تجلیگاه بصیرت و وفاداری ملتی بود که داغ سنگین هجران را به شعلههای ایستادگی مبدل کردهاند. در هشتاد و یکمین قرار عاشقی، مردم ولایتمدار این دیار بار دیگر به میدان آمدند تا ثابت کنند پیوند میان امت و امام، گسستنی نیست.
در این اجتماع عظیم که با حضور پرشور جوانان گام دوم انقلاب و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، طنین شعارهای انقلابی و میثاقنامههای وفاداری، فضای «نگین غرب تهران» را عطرآگین کرد. شرکتکنندگان در این مراسم، با اعلام حمایت قاطع از سکاندار جدید انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، هوشیاری و وحدت کلمه را تنها راه خنثیسازی توطئههای جبهه استکبار برشمردند.
حاضران در این تجمع حماسی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند رهبر فقید، بر تداوم نبرد با صهیونیسم بینالملل و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کردند.