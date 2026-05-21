کارشناس اقتصادی، گفت: پرهیز از اسراف را علم و عقل تأیید و در فرهنگ ایرانی و آموزههای دینی مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید امیر صفوی، با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه انرژی، گفت: امروز در حوزههای علمی و اقتصادی جهان، مفاهیمی مانند بهرهوری، کارایی و بهینهسازی به عنوان اصول اساسی توسعه شناخته میشوند و تمامی صاحبنظران بر ضرورت استفاده صحیح از منابع تأکید دارند.
او با اشاره به فرهنگ و سنت ایرانی در مدیریت منابع، گفت: معماری سنتی، حفر قناتها و شیوههای قدیمی توزیع آب و انرژی در ایران نشان دهنده مصرف بهینه در فرهنگ ایرانی و جایگاه ویژهای پرهیز از اسراف است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در آموزههای دینی نیز اسراف به شدت نکوهش شده و بر رعایت اعتدال و مصرف صحیح تأکید فراوان شده است.
صفوی خاطرنشان کرد: وقتی یک موضوع همزمان از سوی عقل، علم، فرهنگ و دین تاکید و تأیید میشود، میتوان با اطمینان آن را به عنوان یک اصل صحیح پذیرفت.
او با توصیه به رعایت الگوی صحیح مصرف، گفت: باید در استفاده از منابع به حقوق دیگران و نسلهای آینده توجه داشته باشیم و مصرف را بر پایه مسئولیتپذیری و اصول انسانی تنظیم کنیم.