خانه مداحان در بیانیه‌ای از حضور مردم و فعالان هیأتی در حمایت از آرمان انقلاب اسلامی قدردانی و بر لزوم برگزاری مناسب مراسم عیدالله الاکبر ، غدیر خم در عرصه میدانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانه مداحان اهل بیت (ع)، در بیانیه‌ای از حضور ملت ایران در صحنه و همراهی هیأت‌های مذهبی و مداحان تقدیر کرد.

در این بیانیه آمده است: «ملت بزرگ و مقاوم ایران همچنان در سنگر خیابان به دفاع از کیان ایران عزیز و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.» در این بیانیه همچنین با قدردانی از «میدان‌داران، جهادگران تبیین و مداحان» تأکید کرده‌اند که این همراهی موجب دلگرمی مردم شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به فرارسیدن عید غدیر و ایام منتهی به محرم، از هیأت‌های مذهبی خواسته شده است مناسبت غدیر تحت‌الشعاع برنامه‌های محرم قرار نگیرد و مراسم هیأت‌ها با هماهنگی و در ساعات پس از حضور خیابانی برگزار شود. در پایان این بیانیه بر استمرار حضور مردمی و ناامیدسازی دشمنان از طریق حضور گسترده تأکید شده است.