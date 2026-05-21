عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان توسعه مکانیزاسیون و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند در مزارع استان را زیربنای اصلی گذر از کشاورزی سنتی به تولید اقتصادی و پایدار دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر حبیبی اصل اظهار داشت: مکانیزاسیون کشاورزی در خوزستان صرفا به معنای استفاده از ماشینآلات نیست بلکه بهکارگیری یک زنجیره دقیق از عملیات در مراحل کاشت، داشت و برداشت است؛ موضوعی که سرعت و دقت را بالا میبرد و بهرهوری زمین و نیروی کار را افزایش میدهد.
وی با اشاره به آثار اقتصادی این تحول افزود: استفاده درست از ماشینهای کشاورزی، هزینههای نیروی کار، انرژی و سایر نهادهها را کاهش میدهد و انجام یکنواخت عملیات، کیفیت محصول را بهتر و ضایعات را کمتر میکند.
حبیبی اصل کاهش ضایعات و بهرهوری منابع را از دستاوردهای اصلی مکانیزاسیون دانست و تصریح کرد: در استانی با تولید بالا و زمینهای گسترده، حتی کاهش جزئی در ضایعات میتواند اثر بزرگی بر درآمد کشاورزان داشته باشد. فناوریهای نوین با دقت بالا مانع ریزش محصول در برداشت و آسیبهای ناشی از خطاهای انسانی میشوند.
این پژوهشگر خوزستانی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی در خوزستان، ادامه داد: استفاده از فناوریهای نو در کنترل و مدیریت مصرف آب، کود و سموم، نه فقط بازدهی را افزایش میدهد، بلکه سلامت غذا و پایداری محیط زیست استان را تضمین میکند. کشاورزی مبتنی بر داده و حسگرهای هوشمند، در شرایط تغییرات اقلیمی میتواند به پایداری تولید در استان کمک کند.
وی آینده این تحول را روشن دانست و عنوان کرد: ورود هوش مصنوعی، پهپادها، رباتها و سامانههای پایش هوشمند به اراضی خوزستان، فصل جدیدی برای کشاورزی این استان رقم خواهد زد. این فناوریها با افزایش سرعت و کاهش هزینهها، زمینه را برای تبدیل خوزستان به الگوی ملی کشاورزی مدرن فراهم میکنند.
خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.