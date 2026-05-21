به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دانشگاه صنعتی اراک در نظر دارد رویداد "شب علم" را با هدف ترویج فرهنگ علم و فناوری، ارتقای تعامل میان دانشگاه و جامعه و ایجاد فضایی علمی، فرهنگی و آموزشی برای عموم شهروندان برگزار نماید.

این رویداد با حضور اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، خانواده‌ها و علاقهمندان حوزه علم و فناوری برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های متنوع علمی، آموزشی و فرهنگی خواهد بود.

هر طرح، فعالیت، کارگاه یا اجرا که در راستای محور‌ها و ارزش‌های شب علم باشد، می‌تواند پیشنهاد شود؛ از جمله:

نمایش‌های علمی و آزمایش‌های زنده

کارگاه‌های خلاقیت، یادگیری، فناوری و محیط زیست

رویداد‌های هنری (تئاتر، هنر‌های تجسمی، موسیقی با موضوع علم)

پروژه‌های دانش‌آموزی یا دانشگاهی کاربردی

بازی‌ها، رقابت‌ها یا چالش‌های علمی برای خانواده‌ها

ایده‌های تلفیقی بین علم و فرهنگ بومی

برپایی غرفه نمایشگاهی با موضوعات علمی

نوع حضور در برنامه:

▪️ فردی

▪️ گروهی