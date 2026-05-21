فراخوان مشارکت و ایدهپردازی در «شب علم اراک»
دانشگاه صنعتی اراک فراخوان مشارکت و ایدهپردازی در شب علم را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دانشگاه صنعتی اراک در نظر دارد رویداد "شب علم" را با هدف ترویج فرهنگ علم و فناوری، ارتقای تعامل میان دانشگاه و جامعه و ایجاد فضایی علمی، فرهنگی و آموزشی برای عموم شهروندان برگزار نماید.
این رویداد با حضور اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، خانوادهها و علاقهمندان حوزه علم و فناوری برگزار میشود و شامل برنامههای متنوع علمی، آموزشی و فرهنگی خواهد بود.
هر طرح، فعالیت، کارگاه یا اجرا که در راستای محورها و ارزشهای شب علم باشد، میتواند پیشنهاد شود؛ از جمله:
نمایشهای علمی و آزمایشهای زنده
کارگاههای خلاقیت، یادگیری، فناوری و محیط زیست
رویدادهای هنری (تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی با موضوع علم)
پروژههای دانشآموزی یا دانشگاهی کاربردی
بازیها، رقابتها یا چالشهای علمی برای خانوادهها
ایدههای تلفیقی بین علم و فرهنگ بومی
برپایی غرفه نمایشگاهی با موضوعات علمی
نوع حضور در برنامه:
▪️ فردی
▪️ گروهی