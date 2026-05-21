بوتیک هتل شمشک در شهرستان شمیرانات، زیرزمین تاریخی خود را به موزه‌ای اختصاصی درباره تاریخ هتل، شهر شمشک و ورزش اسکی تغییر کاربری داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا جعفری رئیس اداره میراث‌فرهنگی شمیرانات افزود: بوتیک هتل شمشک که ساختمان آن در سال ۱۳۰۵ به عنوان مرکز تولید برق احداث و در سال ۱۳۴۲ به هتل تغییر کاربری داده شد، با ثبت در فهرست آثار ملی ایران در سال ۱۳۹۸، امروز به نقطه‌ای فرهنگی و گردشگری مهم تبدیل شده است.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شمیرانات افزود: زیرزمین هتل که پیش از انقلاب اسلامی به عنوان رستوران و محل پذیرایی استفاده می‌شد و حدود ۴۸ سال تعطیل بوده است، با تغییر کاربری به موزه، داستان‌ها و رویداد‌های تاریخی مرتبط با افراد شاخص، معادن زغال‌سنگ و پیست اسکی شمشک را به بازدیدکنندگان معرفی خواهد کرد.

او اظهار کرد: هر کدام از اتاق‌های هتل نامگذاری خاص خود را دارند و اطلاعات و موضوعات مرتبط با هر اتاق در موزه به نمایش گذاشته می‌شود، تا گردشگران بتوانند با تاریخچه هتل و شهر شمشک به شکل عمیق‌تری آشنا شوند.

جعفری تأکید کرد که این اقدام، هتل شمشک را به نخستین هتل ایران تبدیل کرده است که دارای موزه تخصصی مرتبط با تاریخ هتل و فرهنگ اسکی می‌باشد و نقطه عطفی در معرفی میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه شمیرانات به شمار می‌رود.