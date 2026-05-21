پخش زنده
امروز: -
انفجارهای کنترل شده امروز در جنوب شهر اصفهان و بهارستان و محدوده باغ ابریشم انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ تحمیلی سوم توسط تیمهای فنی در محدوده باغ ابریشم امروز انجام میشود.
منصور شیشه فروش افزود: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده همچنین در محدوده جنوب اصفهان و شهر جدید بهارستان از ساعت ۹ تا ۱۲ امروز انجام میشود.
وی تاکید کرد:صداهای شنیده شده جای نگرانی ندارد.