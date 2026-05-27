به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی حیدری با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم و با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفرجمعیت، گفت: هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان‌قیمت طرح ویژه نوسازی برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرده و بر اساس این مصوبه، سقف این وام برای هر واحد به ۴ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی با بیان اینکه مجری پرداخت این وام‌ها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان است، افزود: بر اساس این مصوبه، بازپرداخت این تسهیلات با اقساط ۲۰ ساله و با نرخ سود ۵ درصد انجام خواهد شد.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان، هدف از پرداخت این تسهیلات را تسهیل نوسازی واحد‌های مسکونی و ارتقای کیفیت سکونت در بافت‌های ناکارآمدشهر‌های کوچک اعلام کرد و گفت: متقاضیان با دریافت مجوز ساخت و تشکیل پرونده در بنیاد مسکن شهرستان می‌توانند برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی شوند.

حیدری، عدم استفاده از وام نوسازی یا بهسازی مسکن در روستا و شهر‌های کم‌جمعیت در سال‌های گذشته، عدم استفاده از امکانات دولتی مسکن (زمین، واحد مسکونی یا وام یارانه‌ای) در مناطق شهری وداشتن فرم (ج) سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی را از شرایط لازم برای اخذ این تسهیلات اعلام کرد و گفت: همچنین مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و طرح هایی که با فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا می‌شوند در اولویت برای دریافت تسهیلات هستند.

وی، افزود: افرادی که از سال ۱۳۸۴ به بعد در روستا یا شهر‌های کوچک از تسهیلات مسکن استفاده کرده‌اند، امکان استفاده از طرح‌های حمایتی مسکن در شهر‌ها را ندارند.