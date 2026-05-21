به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سیف در جلسه ستاد تنظیم بازار چگنی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، دستورات قاطعی برای برخورد با سودجویان صادر کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۶ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۷۷ میلیون تومان در این شهرستان تشکیل شده است، افزود: نظارت‌ها و برخورد بدون اغماض با گران‌فروشان به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی و دبیر ستاد تنظیم بازار چگنی هم گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج‌نکردن قیمت و صادر‌نکردن فاکتور از عمده‌ترین موارد کشف شده در این پرونده‌ها بود که برای صدور حکم نهایی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

خادمی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجودی اقلام اساسی، از عزم جدی بازرسان برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید بدون هیچ‌گونه مماشاتی در مسیر احقاق حقوق مردم گام بردارند، تصریح کرد: درج دقیق قیمت‌ها برای همه فروشندگان الزامی است و بازرسان موظفند با تشدید بازرسی‌های نامحسوس، با هرگونه گران‌فروشی و تضییع حقوق شهروندان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کنند.