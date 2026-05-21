به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، گستره‌ای از کوهستان، دشت و مناطق نیمه بیابانی در این استان بر تنوع این گیاهان افزوده است.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در کشور دو هزار گونه گیاهان داروئی یافت می‌شود که ۳۵۰ گونه از این تعداد در خراسان شمالی است.

مهرداد خداپناه افزود: ۲۵ گونه گیاهی همچون باریجه، زرشک، کاکوتی، گون، زیره، آویشن و مریم‌گلی از مهم‌ترین گونه‌های دارویی منحصر بفرد با ارزش صنعتی شناسایی شده و هر یک می‌تواند بعنوان محور توسعه صنایع فرآوری و محصولات دانش‌بنیان در استان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تنها برداشت گیاه باریجه ۳ تن و ۲۰۰ هزار کیلو گرم بوده است، گفت: امسال پیش بینی می‌شود این عدد به ۱۰ تن برسد و این نشان دهنده ظرفیت بالقوه گیاهان داروئی در خراسان شمالی است.

خدا پناه افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده وسعت رویشگاه‌هایی که در قالب این طرح‌ها به متقاضیان واگذار شده ۸۸ هزار و ۲۶۰ هکتار است که از این سطح ۱۰ هزار و ۹۳۷ هکتار به‌عنوان سطح مفید قابل بهره‌برداری ثبت شده است.