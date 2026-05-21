به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهید سوران کوهی جوانی ۲۴ ساله و اهل روستای چوپلو تکاب بود که در جنگ تحمیلی سوم در استان کرمانشاه در اثر تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به فیض شهادت نائل شد.

عطاء اله کوهی پدر شهید سوران کوهی گفت: فرزندم جان عزیزش را تقدیم عزت، اقتدار و سربلندی ایران عزیز کرد و جانفدای رهبری شد.

پدر شهید کوهی افزود: ما مردم کرد زبان نسبت به میهنمان، رهبری عزیز و مردم ایران جان می‌دهیم ولی اجازه نمیدهیم دست اجانب به آب و خاک و مردم عزیزمان برسد.

وی گفت: عزت مردم کرد در اقتدار ایران اسلامی، سربلندی پرچم کشورمان و سلامتی رهبر عزیز‌تر از جانمان خلاصه می‌شود لذا برای حفظ این ارزش‌ها جان میدهیم، اما اجازه تعرض به دشمن هرگز.

خانم بهجت دستخوان مادر شهید سوران کوهی گفت: سوران عزیز در کار‌ها کمک حال مادر بود و یار و غمخوار برادر و سربازی جسور برای وطن بود.

خانم دستخوان افزود: پسرم برای وطن، برای این آب و خاک، برای رهبر عزیز‌تر از جانمان و برای ناموس این آب و خاک جانش را تقدیم کرد.

وی گفت: اجازه نخواهیم داد دست دشمن به کشورمان برسد و اگر نیاز باشد همسرم، پسر دیگرم و خودم با حضور در میدان نبرد پوزه دشمنان را به خاک می‌مالیم.

رضوان کوهی برادر شهید سوران کوهی گفت: ما کرد‌ها هیچوقت از کشورمان نمی‌گذریم و یک وجب از خاک کشور را به احدی نمی‌دهیم، من برادرم را دادم، اما حاضر نشدیم خاکمان دست دشمن بیافتد.

نیما رسولی از دوستان شهید سوران کوهی گفت: سوران دلبستگی خاصی به کشور داشت و سرانجام جان عزیزش را فدای ایستادگی کشور نمود.

بهروز قادری دیگر دوست شهید سوران کوهی گفت: شهید سوران کوهی فردی دلسوز و مهربان بود و همواره هوای همنوعان خود را داشت، و دلسوز به میهن بود و دوست نداشت حتی ذره‌ای از خاک میهن دست اجنبی بیافتد.