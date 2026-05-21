

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس شبکه بهداشت و درمان قائنات در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت از آغاز اجرای طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع آن در این شهرستان خبر داد و گفت: قائنات به‌عنوان یکی از پنج شهر پایلوت کشور انتخاب شده و قرار است ۱۹ تیم بهداشتی و ۱۹ پزشک عمومی به مجموعه سلامت شهرستان افزوده شوند و تا هفته آینده قرارداد‌های پزشکان منعقد می‌شود.

دشتگرد افزود: در این طرح، ۸ رشته تخصصی با ۱۵ متخصص به‌صورت تمام‌وقت در کلینیک‌های صبح و عصر فعالیت خواهند کرد و چهار ویزیت نخست هر فرد در سال رایگان است و در صورت بستری شدن، تمام خدمات رایگان خواهد بود.

وی از تکمیل مجتمع ۱۶ واحدی اسکان پزشکان خبر داد و گفت: این طرح مشکل پانسیون پزشکان متخصص را برطرف کرده و صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌های درمانی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، ۳۷ میلیارد تومان اعتبار نیز برای خرید تجهیزات، تعمیرات و استانداردسازی بیمارستان شهدا تزریق شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان قائنات همچنین از راه‌اندازی سامانه اینترنتی نوبت‌دهی در بیمارستان شهدا، آغاز فعالیت فیزیوتراپی سرپایی و پیشرفت طرح دارالشفای امام رضا (ع) خبر داد که به زودی با راه اندازی درمانگاه شبانه روزی، یادگار شهید رئیسی افتتاح می‌شود.

دشتگرد از راه اندازی مرکز سراج هم خبر داد و گفت: این مرکز به قاین واگذار شده و ۵۵۰ میلیون تومان هم برای شروع آن در نظر گرفته شده است و روانپزشک، روانشناس، پزشک عمومی و کار درمان در این مرکز حضور خواهند داشت.

وی افزود: این دومین مرکز استانی است که موافقت آن گرفته شده است که در کنار مرکز مشاوره رفتاری بیماران، به شهرستان‌های سرایان، فردوس، زیرکوه و بشرویه نیز خدمات دهد.