مردم ولایتمدار اسلامشهر در هشتاد و یکمین شب از شهادت امام خامنهای، با تجمعی عظیم و دشمنشکن، ضمن گرامیداشت یاد رهبر فقید، بر استمرار راه مقاومت و بیعت ابدی با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانهای اسلامشهر شاهد حماسهای از جنس بصیرت و وفاداری بود. در هشتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، مردم این شهرستان بار دیگر به میدان آمدند تا ثابت کنند شعله انقلاب با رفتن سردمدارانش خاموش نخواهد شد.
در این اجتماع باشکوه که با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جوانان گام دوم انقلاب برگزار شد، طنین شعارهای «لبیک یا مجتبی» و «راه امام جانمان، ادامه دارد همچنان» فضای شهر را عطرآگین کرد. شرکتکنندگان با حمل تصاویری از رهبر فقید و سکاندار جدید انقلاب، اعلام کردند که در مسیر نبرد با استکبار جهانی، لحظهای تردید به خود راه نخواهند داد.