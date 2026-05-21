در هشتاد و یکمین تجمع بزرگ مردمی در مازندران، شرکت‌کنندگان با تأکید بر توان بازدارندگی بومی و ظرفیت‌های راهبردی کشور، ایران را به عنوان ابرقدرت چهارم دنیا معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در هشتاد و یکمین شب از ایستادگی و همدلی، خیابان‌های شهر ساری شاهد طنین صدایی بودند که لرزه بر اندام استکبار می‌اندازد؛ صدایی که نه از زرادخانه‌ها، بلکه از حنجره ملتی برمی‌آید که «ایستادن» را جایگزین «تسلیم» کرده‌اند.

ایرانِ امروز دیگر تنها یک نام بر نقشه جغرافیای قلب زمین نیست؛ بلکه نماد تولد ابرقدرتی نوظهور است که قدرت خود را نه از پیمان‌های کاغذی، بلکه از اراده نود میلیون ایرانی پای‌کار و سی میلیون جان‌فدایِ آماده‌به‌رزم می‌گیرد.

این روزها، نبض جهان در تنگه هرمز و در قلبِ تپنده ایران می‌زند؛ جایی که ایمان و تکنولوژی بومی، بن‌بست‌های استراتژیک دشمن را در هم شکسته است.