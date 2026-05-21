مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ارسال پرونده گلاب‌گیری با محوریت شهرستان کاشان به یونسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا ایزدی افزود: این پرونده به دستور وزیر میراث فرهنگی و همزمان با ایام نوروز برای ثبت جهانی ارائه شده و امیدواریم در سال ۲۰۲۷، آیین گلاب‌گیری و محصول گلاب به نام شهر کاشان و فعالان این حوزه در فهرست آثار جهانی به ثبت برسد.

به گفته وی ثبت جهانی گلاب‌گیری می‌تواند گام مهمی در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کاشان در سطح بین‌المللی باشد و به تقویت جایگاه این منطقه در عرصه میراث فرهنگی کمک کند.

ایزدی با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی علاوه بر ثبت آثار ملموس و ناملموس در سطح ملی و جهانی، شناسایی و ثبت مکان‌رویداد‌های تاریخی را نیز در دستور کار دارد، گفت: با توجه به برخی رویداد‌های مرتبط با دوران دفاع مقدس، چند اثر و عنصر فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و در فهرست آثار ملی ثبت شد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: مدرسه میناب به یاد شهدای مظلوم کودک این سرزمین و دشت سرافراز مهیاربه عنوان نماد مقاومت و رشادت ایرانیان و به‌عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور، در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: فرهنگ و سنت ارزشمند تجمع‌های مردمی نیز به عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگ ناملموس ایران‌زمین در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

ایزدی گفت: با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اصفهان، لوح ثبت ملی دشت مهیار رونمایی شد و در روز‌های آینده نیز در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از لوح ثبت"فرهنگ و سنت‌های تجمع‌های خودجوش مردمی"رونمایی خواهد شد.

ایزدی گفت: به همت فرماندار و مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان، برنامه‌هایی در راستای پاسداشت هفته میراث فرهنگی و تجلیل از مفاخر و استادان هنر و معماری ایران‌زمین، به‌ویژه در شهر تاریخی کاشان، تدارک دیده شده است.