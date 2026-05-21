مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان توانمندسازی زنان و حمایت از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی آنان را راهبردی کلیدی برای تحقق توسعه پایدار در جنوب استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در نشست با بانوان مدیر، کارآفرین و فرهیخته شهرستان عنبرآباد، توانمندسازی زنان و حمایت از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی آنان را راهبردی کلیدی برای تحقق توسعه پایدار در جنوب استان عنوان کرد.

ندا نظامی در نشست با بانوان مدیر، کارآفرین و فرهیخته شهرستان عنبرآباد گفت: شهرستان عنبرآباد از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است و بخش مهمی از این ظرفیت‌ها به تلاش و نقش‌آفرینی بانوان این شهرستان بازمی‌گردد.

وی افزود: توسعه پایدار بدون حضور فعال و اثرگذار زنان امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: تجربه نشان داده است هرجا بانوان فرصت بروز توانمندی‌های خود را یافته‌اند، جامعه از رشد و پویایی بیشتری برخوردار شده است.

وی افزود: با تقویت و حمایت هدفمند از بانوان می‌توان ظرفیت‌های جنوب استان را به فرصت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد.