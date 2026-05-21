طرح آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد که در چند سال گذشته راکد مانده بود، با تزریق اعتبار فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب مهاباد گفت: شبکه آبرسانی روستایی مهاباد که در چند سال گذشته راکد مانده بود، تامین اعتبار و عملیات لولهگذاری آن در حال انجام است.
نجفی افزود: طرح آبرسانی به روستای اوزوندره و توابع آن نیز به شهرداری رسیده و در مرحله تامین برق، با همکاری شرکت توزیع، در دست اقدام است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی ، در حوزه روستایی نیز، بیشتر طرحهای سال گذشته به پایان رسیده و امسال نیز تعیین تکلیف پیمانکاران طرحهای در دست اجرا ادامه دارد.