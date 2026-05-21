نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: پاسخ ایران به هرگونه تجاوز دشمنان، قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.

هرگونه تجاوز دشمنان به ایران، پاسخ قاطع و پشیمان کننده‌ای دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم اهواز و گرامیداشت دومین سالگرد شهادت شهید جمهور و شهدای خدمت در اهواز، با اشاره به حضور دشمن با تمام تجهیزات در میدان، اظهار کرد: دشمن می‌داند که اگر خطای دیگری مرتکب شود و زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهد، ایران اسلامی بلافاصله عربستان، کویت، امارات و بحرین را با خاک یکسان خواهد کرد.

وی افزود: دشمن هفته‌ها است که با تمام تجهیزات نظامی خود در منطقه حضور دارد، اما به‌خوبی می‌داند که یک خطای محاسباتی دیگر می‌تواند بیش از گذشته به ضرر او و کشور‌های منطقه تمام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد بیان داشت: شکستن تاب‌آوری مردم عزیز، یکی از اهداف اصلی دشمن است که تاکنون در این راه ناکام مانده است.

امام جمعه اهواز تاکید کرد: ما گوش به فرمان رهبر عزیزمان هستیم و مردم با پرچم در خیابان و فرماندهان در میدان، آماده‌اند تا هرگونه محاسبات غلط مسئولان را خنثی کرده و استحکام و تاب‌آوری خود را حفظ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان همچنین یاد و خاطره شهدای خدمت را گرامی داشت و گفت: آیت‌الله شهید رئیسی سراسر اخلاص و ازخودگذشتگی بود و آرزو داریم که این شهید گرانقدر با شهید قائد امت محشور شود.

مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت، چهارشنبه‌شب به همت قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب‌غرب، با حضور صد‌ها نفر از مردم انقلابی اهواز و خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم از استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در اهواز برگزار شد.

«سید ابراهیم رئیسی»، هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» به تبریز، در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و به همراه تمامی همراهانش به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

آیت‌الله آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس‌جمهور و تعدادی از محافظان و خدمه بالگرد، از سرنشینان بالگرد حامل رئیس‌جمهور بودند.