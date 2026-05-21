مدیرعامل کانون جهان گردی و اتومبیلرانی کشور، گفت: در جنگ تحمیلی اخیر حدود ۱۵۰۰ مکان تاریخی کشور مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حسین علایی در آیین آغاز رسمی عملیات مرمت موزه تاریخ آموزش و پرورش فارس در شیراز، اظهار کرد: آنچه در اثر حمله دشمن به این موزه تاریخی اتفاق افتاده باید ثبت و ضبط شود تا نسلهای آینده در جریان جنایات دشمن آمریکایی و اسرائیلی قرار بگیرند مردم دنیا بدانند نباید چنین حرکت زشتی در تاریخ صورت گیرد.
وی افزود: آمریکا و اسرائیل جنگ را با ارتکاب جنایت آغاز کردند و همین باعث شده تا بارها آغاز شروع حملات سخن بگویند، اما جرأت آغاز دوباره جنگ را نداشته باشند.
علایی تصریح کرد: در جنگ رمضان، آمریکاییها و اسرائیلی ها، به اولین مکانهایی که حمله کردند مدرسه میناب و در ادامه سالن ورزشی لامرد بود قطعا آنها کاملا آگاهانه مرتکب چنین جنایتی شدند چرا که میخواستند دانش آموزان که سرمایههای ارزشمند ما هستند را از بین ببرند.
وی ادامه داد: آمریکا در این جنگ نشان داد که بهانه اش برای حمله به ایران، موضوع هستهای نیست بلکه میخواهد تمدن ایران را از بین ببرد.
مدیرعامل کانون جهان گردی و اتومبیلرانی کشور، گفت: امروز ما در برابر فاسدترین و جنایتکارترین حکومتها ایستادهایم و با احیای موزههای تاریخی و فرهنگی از تمدن و هویت خود دفاع میکنیم.
وی ادامه داد: داشتن این موزه، سرمایهای بسیار ارزشمند است چرا که آیندگان از پیشینه تاریخی و فرهنگی خود آگاه میشوند.
علایی اذعان کرد: جنایتکاران اسرائیلی و آمریکایی از کشتن انسانها لذت میبرند نگه داشتن موزهها برای این است که آیندگان درس عبرت بگیرند و از کشتن انسانها خودداری کنند.
وی افزود: در جنگ اخیر حدود ۱۵۰۰ آثار تاریخی مورد حمله قرار گرفت و علاوه بر آن سایر مراکز هویتی و فرهنگی کشور نیز مورد هجمه دشمن آمریکایی صهیونی واقع شد.