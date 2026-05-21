کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم ناپایداری دریایی به ویژه در شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی و برروی دریا وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پارهای نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی استان پیش بینی میشود.
او افزود: دریا بویژه در شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و جزایر کیش و لاوان مواج خواهد بود.
حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان انجام و از دریاروی با شناورهای سبک خودداری و از تردد شناورهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
مجتبي حمزه نژاد، گفت: فردا صبح از شدت سرعت باد کاسته و از بعدازظهر فردا جمعه تا اواخر وقت شنبه دوم خرداد، افزایش بادهای غربی برروی مناطق دریایی استان و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.