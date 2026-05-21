پژوهشگاه نیرو طرح رصد و اولویت‌بندی فناوری‌های نوین صنعت توزیع برق را به منظور شناسایی فناوری‌های راهبردی، حمایت از بومی‌سازی و ارائه نقشه راه علمی برای تصمیم‌سازان صنعت برق آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، "سارا خیامیم" عضو هیئت علمی گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست پژوهشگاه نیرو گفت: طرح "رصد فناوری‌های نوین صنعت توزیع نیروی برق در افق ده‌ساله و تطبیق با مزیت‌های نسبی کشور"، به کارفرمایی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر و با همکاری کمیته علمی صنعت توزیع کشور و شرکت‌های توزیع برق کشور، تعریف و اجرا شده است. این طرح توسط پژوهشگاه نیرو، با بهره‌گیری از رویکرد‌های علمی جدید در حوزه رصد فناوری انجام می‌شود و تلاش دارد تصویری جامع، ساختاریافته و آینده‌نگر از فناوری‌های موثر بر صنعت توزیع برق ارائه دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، با اشاره به ضرورت هم‌گامی با تحولات جهانی در حوزه تمرکززدایی، دیجیتالی‌سازی و کربن‌زدایی، تأکید کرد: که نتایج این مطالعه به یک نقشه راه عملیاتی برای تصمیم‌سازان صنعت برق تبدیل خواهد شد.

مدیر طرح رصد فناوری‌های نوین صنعت توزیع برق، در تشریح این طرح گفت: صنعت توزیع برق به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره تأمین انرژی و نقطه اتصال مستقیم با میلیون‌ها مشترک، نقش حیاتی در پایداری، امنیت و کیفیت خدمات دارد. در سال‌های اخیر، تحولات جهانی در سه محور تمرکززدایی تولید، دیجیتالی‌سازی شبکه‌ها و حرکت به سمت کربن‌زدایی، مسیر آینده این صنعت را با سرعتی بی‌سابقه دگرگون ساخته است.

وی افزود: بازیگران صنعت توزیع برق ایران با دو ضرورت مهم روبه‌رو هستند: از یک‌سو باید نیاز‌های عملیاتی کشور مانند کاهش تلفات، ارتقای پایداری شبکه و نوسازی زیرساخت‌ها را پاسخ دهند و از سوی دیگر باید خود را برای تحولات فناورانه آینده آماده سازند. این دوگانه، اهمیت رصد دقیق فناوری و بهره‌گیری هدفمند از نوآوری‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند.

خیامیم با اشاره به ویژگی‌های برجسته این مطالعه گفت: نوآوری در روش‌شناسی و استفاده از ابزار‌های علمی نوین از ویژگی‌های برجسته این طرح است. در این طرح از روش‌شناسی نوینی شامل بررسی سیستماتیک اسناد علمی، ترسیم درخت فناوری، تحلیل سلسله‌مراتبی برای تعیین حوزه‌های اولویت‌دار، تحلیل پتنت، پایش روند‌های جهانی فناوری، مدل‌سازی مسیر‌های تحول فناوری و برگزاری پنل خبرگان به روش دلفی استفاده شده است.

این رویکرد باعث می‌شود نتایج طرح فراتر از یک مطالعه توصیفی بوده و به یک نقشه راه مبتنی بر داده، مستند و قابل اتکا برای تصمیم‌سازی تبدیل شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد "مرکز رصد فناوری‌های پیشرفته صنعت برق" در پژوهشگاه نیرو خبر داد و گفت: این مرکز به‌صورت پایدار و نظام‌مند، روند‌های نوظهور را پایش کرده و به مدیران و تصمیم‌سازان صنعت امکان می‌دهد با دیدی روشن‌تر و آینده‌محور تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: این طرح به پرسش کلیدی "در مسیر تحول آینده‌محور صنعت توزیع برق ایران، کدام فناوری‌ها باید در اولویت سرمایه‌گذاری، توسعه و به‌کارگیری قرار گیرند؟ " پاسخ خواهد داد.

وی تأکید کرد: پاسخ به این پرسش از منظر راهبردی برای مدیران، سیاست‌گذاران، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای تاب‌آوری شبکه، توسعه فناوری‌های بومی، بهبود بهره‌وری و هم‌گامی صنعت برق ایران با تحولات جهانی داشته باشد.