جانشین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار کالا‌های اساسی به همت پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر نصیری با اعلام این خبر گفت: در پی اقدامات مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، انبار احتکار محل دپوی کالا‌های اساسی در قم شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این محل، مقدار ۶ تن و ۴۰۰ کیلوگرم انواع کالا‌های اساسی شامل روغن خوراکی، آرد و چای کشف شد که کارشناسان ارزش تقریبی آن را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شده است، تصریح کرد: پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان ارسال شد.