ششمین هشدار نارنجی هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر وقوع رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) طی امروز و فردا در نیمه شمالی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۶ آمده است:

پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۱ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) پیش بینی می شود.

زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد)، تندباد لحظه‌ای پنجشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۲/۳۱) است که تا جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۳/۰۱) نیمه شمالی استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی محور‌های مواصلاتی، برخورد صاعقه، احتمال آسیب به سازه‌های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی- پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای - اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و موقت- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.