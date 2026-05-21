‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، برای تداوم پایداری آب شرب در صورت قطعی برق در آذربایجان غربی تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب مهاباد گفت: برای استمرار پایداری شبکه آبرسانی در استان، هم‌اکنون ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور تهیه شده و در مرحله احداث اتاقک و همچنین خرید کابل‌ها برای استقرار در نقاط مختلف استان قرار دارد.

مجتبی نجفی افزود: دیزل ژنراتور‌های برق برای تصفیه‌خانه، برج آبگیر و پمپاژ مهاباد پارسال تهیه شده و خوشبختانه این شهرستان جزو مناطق با شبکه پایدار آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اگرچه ساختمان آب و فاضلاب مهاباد در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت، اما خوشبختانه خسارت جانی نداشت و خللی در ارایه خدمات به شهروندان و پایداری شبکه ایجاد نشد.