هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، برای تداوم پایداری آب شرب در صورت قطعی برق در آذربایجان غربی تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب مهاباد گفت: برای استمرار پایداری شبکه آبرسانی در استان، هماکنون ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور تهیه شده و در مرحله احداث اتاقک و همچنین خرید کابلها برای استقرار در نقاط مختلف استان قرار دارد.
مجتبی نجفی افزود: دیزل ژنراتورهای برق برای تصفیهخانه، برج آبگیر و پمپاژ مهاباد پارسال تهیه شده و خوشبختانه این شهرستان جزو مناطق با شبکه پایدار آب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی اضافه کرد: اگرچه ساختمان آب و فاضلاب مهاباد در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت، اما خوشبختانه خسارت جانی نداشت و خللی در ارایه خدمات به شهروندان و پایداری شبکه ایجاد نشد.