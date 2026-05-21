شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز ، با میانگین ۷۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۹۸، خیابان ۲۵ آبان ۵۹، پارک زمزم ۵۴، خیابانهای پروین اعتصامی، کاوه و میرزا طاهر ۶۱، بزرگراه خرازی ۹۰، دانشگاه صنعتی ۶۴، رهنان و هزار جریب ۶۰، زینبیه ۵۵، سپاهانشهر ۶۷، فرشادی ۵۸، فیض ۸۰ و ولدان ۷۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص هوا در شهرهای مجاور اصفهان از جمله شاهینشهر، خمینیشهر، کاشان و نجف آباد در وضعیت قابل قبول در سجزی و قهجاورستان ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
هواشناسی اصفهان با صدور یک هشدار سطح زرد و یک هشدار سطح نارنجی طی دو روز اخیر اعلام کرده است که به دلیل وزش باد شدید و توفان و همچنین نفوذ توده گردوخاک از همسایههای غربی استان و فعال شدن برخی کانونهای داخلی در نواحی مستعد شرق و شمال استان، تا جمعه یکم خردادماه شرایط غبارآلودی هوا ادامه خواهد داشت که این پدیده سبب کاهش شعاع دید و افزایش آلودگی هوا در سراسر استان به ویژه کلانشهر اصفهان خواهد شد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.