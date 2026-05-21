معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با وجود شرایط جنگی کشور، ۳۶۰۰ کیلومتر طرح ریلی، ۷۸۰۰ کیلومتر بزرگراه و ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست اجراست.

بازوند معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی زیرساختی کشور گفت: با وجود اینکه کشور درگیر جنگ بوده و دولت نیز درگیر جنگ است، اما پروژه‌ها متوقف نشده است.

وی افزود: در بخش ریل، حدود ۳۶۰۰ کیلومتر طرح ریلی و در حوزه بزرگراه نیز حدود ۷۸۰۰ کیلومتر بزرگراه در دست ساخت داریم. همچنین در بخش آزادراه که با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر در حال اجراست.

بازوند تأکید کرد: در مجموع، بیش از ۱۲ هزار کیلومتر ریل، آزادراه، بزرگراه و راه اصلی در حال حاضر در دست اجراست.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، نهضت عمرانی کشور متوقف نشده و پروژه‌های عظیم ریلی و جاده‌ای با قدرت ادامه می‌یابد.