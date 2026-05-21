در مسیر همافزایی و تعامل حداکثری؛
بررسی اختلافات حقوقی و اداری دستگاههای اجرایی استان مرکزی
نشست شورای حل اختلاف دستگاههای اجرایی استان مرکزی با هدف بررسی پروندهها و رفع اختلافات حقوقی و اداری تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای حل اختلاف دستگاههای اجرایی استان به ریاست استاندار مرکزی برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی پروندهها و رفع اختلافات حقوقی و اداری میان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد، استاندار بر لزوم همافزایی و تعامل حداکثری میان نهادهای دولتی تأکید کرد.
مهدی زندیهوکیلی گفت: اولویت اصلی در این شورا، حلوفصل اختلافات در درون مجموعه دولت و با تکیه بر سازوکارهای قانونی است.
در ادامه، گزارش پروندههای مطروحه مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند حل اختلافات دستگاههای مربوطه گرفته شد.