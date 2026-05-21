مردم مومن و انقلابی شهرستان دماوند در هشتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، با برپایی قرار عاشقی در میادین بر ایستادگی در مسیر انقلاب و بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع معنوی که با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید، اعلام کردند که داغ این هجران بزرگ، عزم آنان را برای صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی راسخ‌تر کرده است.

حاضران در این مراسم، ثبات قدم در راه حق و اطاعت محض از سکان‌دار جدید انقلاب را تنها راه عبور از پیچ‌های تاریخی و نبرد با استکبار جهانی دانستند.