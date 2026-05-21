به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی در بازدید از طرح احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک آغاجاری اظهار داشت: احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی در حال اجراست.

وی بیان کرد: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آغاجاری با پیگیری‌های فرمانداری و نماینده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ تاسیس و در ساختمان اجاره‌ای اسکان داده شد.

مشایخی افزود: احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در سال گذشته از طریق نشان دار کردن مالیات فعال شد و اکنون با گذشت کمتر از یکسال از شروع عملیات اجرایی، پیشرفت بسیار خوبی دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان آغاجاری با اشاره به سرعت بالای اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد که ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک در نیمه اول امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.