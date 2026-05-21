فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از صحت عمل ماموران انتظامی در بازگرداندن یک قطعه طلا به ارزش ۶۰۰میلیون ریال به صاحبش در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران کلانتری ۱۱طالقانی شهرستان قاینات هنگام گشتزنی در سطح شهر قاین، یک قطعه طلا را به ارزش ۶۰۰میلیون ریال پیدا کردند.
سرهنگ فولادی افزود: این ماموران وظیفهشناس، رسم امانتداری را به جا آورده و پس از هماهنگیهای لازم و با تلاش و پیگیریهای انجام شده و تحقیقات صورت گرفته صاحب یک قطعه طلا را شناسایی و او را به مقر انتظامی دعوت کردند.
وی گفت: با حضور این فرد در کلانتری ۱۱طالقانی شهرستان قاینات قطعه طلا پیدا شده به صورت کامل به صاحبش تحویل داده شد که خرسندی این شهروند را به همراه داشت.
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: صداقت و امانتداری پلیس در تراز انقلاب اسلامی رهآورد یک سازمان متعهد، خدمتگزار و امین مردم است.