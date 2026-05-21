با افزایش قیمت نفت خام و ادامه نگرانیها درباره آینده قیمت بنزین، شهروندان در مالزی بیش از پیش به سمت خودروهای برقی و هیبریدی روی آوردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، رئیس انجمن خودروسازان مالزی (MAA) «محمد شمسور محمد زین» اعلام کرد در ماههای اخیر توجه به خودروهای برقی (EV) و انواع خودروهای الکتریکی شامل هیبریدی، پلاگین هیبرید و خودروهای تمامبرقی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. او گفت تغییرات قیمت سوخت و نگرانی از محدود بودن منابع انرژی، رفتار مصرفکنندگان را به سمت گزینههای کممصرفتر سوق داده است.
در همین حال، دولت مالزی اعلام کرده از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ خرداد ۱۴۰۵)، برای خودروهای برقی وارداتی کامل (CBU) شرط حداقل ارزش گمرکی پنجاه هزار دلار و توان حداقل ۱۸۰ کیلووات (۲۴۵ اسب بخار) اعمال خواهد شد؛ اقدامی که عملاً مزیت معافیت گمرکی خودروهای برقی ارزانقیمت وارداتی را پایان میدهد. با این حال، خودروهایی که پیشتر وارد کشور شده یا در مسیر هستند، همچنان با معافیتهای قبلی به فروش خواهند رسید تا موجودی آنها تمام شود.
انجمن خودروسازان مالزی از این سیاستها حمایت کلی کرده، اما تأکید دارد اجرای آن باید مرحلهای باشد تا صنعت بتواند خود را تطبیق دهد. به گفته این انجمن، محدود کردن گزینههای EV ممکن است روند رسیدن به هدف حذف انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ و سهم ۲۰ درصدی خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ را کند کند.
گزارشها نشان میدهد سهم خودروهای برقی از بازار مالزی در سالهای اخیر حدود ۵.۵ تا ۸ درصد بوده که از کشورهای همسایه مانند ویتنام، تایلند و اندونزی کمتر است. با این حال، مقامات صنعت خودرو معتقدند این تغییرات در نهایت میتواند به توسعه بازار، جذب سرمایهگذاری و تقویت زنجیره تولید داخلی خودروهای برقی کمک کند.