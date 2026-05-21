بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در هیئت وزیران، مهلت واردات خودرو سواری برای ایرانیان ساکن خارج از کشور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام سامانه جامع تجارت و بر مبنای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیئت وزیران)، امکان ثبت و پیگیری واردات خودرو سواری برای ایرانیان ساکن خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ فراهم است.
بر اساس این مصوبه، متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ برای انجام فرآیندهای مربوط به واردات خودرو در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
گفتنی است، این اقدام در راستای تسهیل شرایط برای هموطنان مقیم خارج از کشور و با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵ صورت گرفته است.