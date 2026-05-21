به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان فارس گفت: دوره آموزشی بازآموزی مربیان کمک‌های اولیه با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های امدادی، به‌روز‌رسانی دانش‌فنی و ارتقای سطح آمادگی نیرو‌های متخصص، در فارس برگزار شد.

طیب طاهرزاده افزود: در این برنامه آموزشی که با حضور جمعی از مربیان برجسته و استانی برگزار شد آخرین تغییرات در پروتکل‌های امدادی و روش‌های نوین تدریس مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا هماهنگی لازم برای انتقال مفاهیم به دانش‌آموزان و داوطلبان در دوره‌های آینده ایجاد شود.

او بیان کرد: در این دوره دو روزه، علاوه بر مباحث تئوریک، کارگاه‌های عملی فشرده‌ای برای تمرین مهارت‌های حیاتی از جمله احیای قلبی-ریوی (CPR)، مدیریت تروما و آتـل‌بندی برگزار شد.

طاهرزاده گفت: شرکت‌کنندگان در پایان این دوره با شرکت در آزمون‌های ارزیابی، گواهینامه تداوم صلاحیت تدریس دریافت کردند که این امر نقش بسزایی در ارتقای کیفیت آموزش‌های همگانی و کاهش ضریب خطا در عملیات‌های امداد و نجات واقعی ایفا خواهد کرد.