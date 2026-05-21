به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، همزمان با دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید و همراهان، مراسمی باشکوه با حضور گسترده و معنوی مردم و مسئولان در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در شیراز برگزار شد.

شرکت‌کنندگاناین مراسم با یادآوری سیره و منش شهید رئیسی، بر تداوم راه او در خدمت به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی تاکید کردند.



مسئولان استان فارس در این مراسم به تشریح ابعاد مختلف شخصیت و عملکرد شهید رئیسی پرداختند و اعلام کردند: شهید رئیسی همواره در تمام دوران مسئولیت خود، الگویی از خدمتگزاری صادقانه به محرومان بود و رئیس‌جمهور شهید، نه تنها در کلام، بلکه در عمل، نماد تعهد به مردم و عدالت‌خواهی بود.

این مراسم با قرائت قرآن، سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهانش آغاز شد و در ادامه، شرکت‌کنندگان یاد و خاطره شهید رئیسی را گرامی داشتند.