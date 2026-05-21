به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب با هدف توانمندسازی مربیان در اجرای برنامه‌های جذاب و تبدیل تجربیات شفاهی اساتید پیشکسوت به قلم محمود خیری از مربیان کانون های مساجدمنتشر شد.

محمود خیری از مدرسین ستادهماهنگی کانون های مساجد کشور و مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی آخرین اثر مکتوب خود با عنوان «جعبه ابزار مربی» را روانه بازار نشر کرد.

این کتاب ارزشمند اثری کاربردی است که مربیان و مبلغین ستادهماهنگی کانون های مساجد کشور می توانند از آن به خوبی در راه نشر و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی بهره ببرند.

کتاب «جعبه ابزار مربی؛ ۱۰۰ روش انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان» با هدف توانمندسازی مربیان در اجرای برنامه‌های جذاب و تبدیل تجربیات شفاهی اساتید پیشکسوت به الگوی مکتوب و کاربردی، در ۲۳۴ صفحه توسط انتشارات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب «جعبه ابزار مربی؛ ۱۰۰ روش انتقال مفاهیم دینی (به کودکان و نوجوانان)» با هدف جبران خلاءهای موجود در حوزه‌ روش‌های جذاب آموزشی منتشر شد. این اثر مجموعه‌ای جامع از مدلهای مطلوب و اثرگذار را در اختیار معلمان، مربیان، مبلغان و والدینی قرار می‌دهد که در زمینه‌های تربیتی فعالیت می‌کنند.

در مقدمه این کتاب با اشاره به محدودیت روش‌های آموزشی برخی مربیان، آمده است که عاجز ماندن و مستأصل شدن برخی افراد در اجرای یک برنامه ساده در کلاس یا سر صف، ناشی از عدم آشنایی با روش‌های گوناگون، متنوع و جذاب آموزشی است. این کتاب تلاش دارد تا با جبران کمبود محتواهای آموزشی در این زمینه، قدرت مقابله در مواجهه با برنامه‌ها و بحران‌های محیط‌های آموزشی را در مربیان تقویت کند.

یکی از ضرورت‌های اساسی نگارش این اثر، تبدیل «تجربیات شفاهی» به «ادبیات مکتوب» عنوان شده است. با وجود تجربیات گرانسنگ در زمینه انتقال مفاهیم دینی، این روش‌ها کمتر به صورت مکتوب و منسجم گردآوری شده بودند و بیم آن می‌رفت که با آسیب دیدن افراد خبره، این اطلاعات و تجربیات دستخوش تزلزل گردد؛ لذا این کتاب برای ایجاد مسیری پایدار در تعلیم و تربیت نسل آینده تدوین شده است.

محمود خیری نویسنده این اثر با استفاده از کتاب و سنت و همچنین کنکاش در آثار افراد مبتکر و اندیشمندی همچون «استاد راستگو»، راهکارهای بدیع و نوآورانه را کشف، استخراج و سازماندهی کرده است. این روش‌ها که هم‌اکنون توسط شاگردان ایشان در حال بسط و گسترش است، در کنار تجربیات مکتوب و شفاهی دیگر متخصصان این رشته در این مجموعه گردآوری شده است.

محتوای ۱۰۰ روشی این کتاب، طیف گسترده‌ای از ابزارها را شامل می‌شود؛ از قصه، شعر، معما و تمثیل گرفته تا روش‌های مهارتی مانند معرق، مشبک، کیت‌ها، ربات‌ها، رایانه و بازی‌های طبیعی. همچنین در این کتاب روش‌های تدریس و آموزش نظیر بارش مغزی، بدیعه‌پردازی، روش‌های مباحثه و مهارت‌های شروع و پایان برنامه‌های تربیتی به صورت دقیق تشریح شده است.

در تهیه این کتاب، حجج‌اسلام مرتضی دانشمند، حسین حقیقت، غلامرضا محسنی و دکتر مؤمن نقش داشته‌اند. طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده در مقدمه، این کتاب در گام‌های بعدی بستر تولید محصولات مولتی‌مدیا، فیلم‌های روش اجرا و نرم‌افزارهای آموزشی در فضای مجازی قرار خواهد گرفت تا بهره‌گیری کامل‌تری از این منابع صورت پذیرد.

علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب «جعبه ابزار مربی» و مشاهده فهرست کامل صدگانه آن، می‌توانند به فروشگاه اینترنتی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) به نشانی http://pbshop.ir مراجعه نمایند.