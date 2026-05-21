به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور گفت: افزود: طی بررسی به عمل آمده توسط کارشناس پلیس آگاهی قرچک مشخص شد رانندگان هردو کامیون فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک دامپزشکی بودند که در این راستا پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان ارزش دام‌های قاچاق را ۵۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.