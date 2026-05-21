فرمانده انتظامی شهرستان قرچک گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرچک دو دستگاه کامیون خاور که قصد انتقال ۱۲ راس گوساله قاچاق به وزن ۹۰۰۰ کیلو گرم را داشتند در ابتدای ورودی شهرستان قرچک توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور گفت: افزود: طی بررسی به عمل آمده توسط کارشناس پلیس آگاهی قرچک مشخص شد رانندگان هردو کامیون فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک دامپزشکی بودند که در این راستا پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان ارزش دامهای قاچاق را ۵۴ میلیارد ریال برآورد کردهاند.