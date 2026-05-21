معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با توجه به گرمای هوا در استان، هماهنگی بین‌بخشی برای ارتقای استاندارد‌های بهداشتی، تشدید نظارت بر مواد غذایی و تامین پایدار دارو ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در نشست شورای سلامت خوزستان سلامت عمومی را از اولویت‌های دولت عنوان و ضمن تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با چالش‌های بهداشتی، اظهار داشت: فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران ادارات آب‌وفاضلاب و مراکز بهداشت، موظف به ایجاد هماهنگی‌های لازم در زمینه مدیریت بهداشت آب، جمع‌آوری اصولی نخاله‌های ساختمانی و پاک‌سازی جوی‌های آب هستند تا از بروز بیماری‌های فصلی پیشگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، بر لزوم افزایش نظارت‌ها بر اماکن عرضه مواد غذایی و کشتارگاه‌ها تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بیشتری فعالیت‌های این حوزه را رصد کنند.

نجاتی با بیان اینکه دغدغه تامین دارو در جامعه به‌طور جدی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که در تامین اقلام دارویی موردنیاز مردم مشکلی ایجاد نشود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه آموزش و پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: هرچه در زمینه فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آموزش بهداشت عمومی سرمایه‌گذاری کنیم، در بخش درمان با چالش‌های کمتری مواجه خواهیم شد.

وی در پایان از شهروندان خواست نسبت به توصیه‌های بهداشتی منتشرشده از طریق رسانه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و افزود: مردم باید نسبت به سلامت آب شرب و مواد غذایی حساسیت لازم را داشته باشند؛ ضمن پرهیز از خرید از مراکز غیرمجاز، از کیفیت و سلامت اقلام خریداری‌شده اطمینان حاصل کنند تا با اصلاح الگوی مصرف و رعایت نکات بهداشتی، از بروز بیماری‌های ناشی از تغذیه ناسالم پیشگیری شود.

بنا بر این گزارش، استان خوزستان و به‌ویژه شهر اهواز در اغلب روز‌های فصل گرم سال، یکی از گرم‌ترین نقاط کشور به‌شمار می‌رود.