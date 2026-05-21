نخستین مرکز نوآوری روستایی کشور در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع در روستای چاهو بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، مدیر مرکز نوآوری روستای چاهوبندرعباس گفت: این مجموعه شامل سه کارگاه تخصصی برق، کامپیوتر و مدیریت کسب‌وکار است.

عبدالغفار کمالی افزود: پیش بینی می‌شود بیش از۵۰۰ دانش‌آموز نخبه از پنج روستای اطراف در دوره‌های آموزشی این مرکز شرکت کنند تا مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان را کسب کنند.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: با راه‌اندازی نخستین مرکز نوآوری روستایی کشور در روستای چاهو گام عملیاتی برای توسعه نوآوری از ریشه‌ها و مناطق محروم برداشته است.

نصیری افزود: این اقدام با هدف ایجاد بستری برای شکل‌گیری شرکت‌های فناور در روستا‌ها و استفاده از پتانسیل‌های نهفته در این مناطق صورت گرفته است.

وی گفت: هرمزگان در دو سال گذشته جهشی ۱۰۰ درصدی در تعداد شرکت‌های نوآور و فناور داشته است.

رئیس پارک پارک علم و فناوری هرمزگان افزود: در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ شرکت فناور در پارک علم و فن آوری استان فعال هستند که از این تعداد، ۷۰ شرکت دانش‌بنیان است.

نصیری گفت: در استان شمار شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۱۲ شرکت می‌رسد که بسیاری از آنها به صورت مستقل و خارج از پارک علم وفن آوری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ده مرکز نوآوری ورشد در هرمزگان فعالیت دارند که وظیفه این مراکز، تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارها، تضمین رشد آنها، کشف استعدادها، ترویج فرهنگ نوآوری و ایجاد بستر تبدیل ایده به شرکت دانش‌بنیان است.

رئیس پارک پارک علم و فناوری هرمزگان گفت:اختصاص سقف ۲۰ میلیون تومان برای هر طرح جهت تبدیل ایده به محصول، حمایت از نوآور، زیرساخت و شبکه سازی ازمهمترین برنامه‌های حمایت پارک علم و فناوری هرمزگان ازشرکت‌های دانش بنیان است.