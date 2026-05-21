پخش زنده
امروز: -
مردم مومن و انقلابی ورامین در هشتاد و یکمین شب پس از عروج ملکوتی امام خامنهای، با برپایی تجمعی عظیم، ضمن سوگواری در فراق رهبر فقید، بر پیمان ابدی خود با آرمانهای ولایت و حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جایجای شهرستان ورامین، تجلیگاه عشق و ارادت به ساحت ولایت بود. در هشتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور در میادین اصلی، بار دیگر نشان دادند که شعله این داغ پس از گذشت ۸۱ روز، در دلهایشان فروزانتر شده است.
در این اجتماع حماسی که با حضور خانوادههای والامقام شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با حمل تصاویری از امام امت، یاد و خاطره آن رهبر حکیم را گرامی داشتند. طنین شعارهای «لبیک یا مجتبی» در فضای شهر، پاسخی قاطع به یاوهگوییهای بدخواهان نظام و نمایشی از وحدت و انسجام ملی بود.