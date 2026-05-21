پخش زنده
امروز: -
آیین برداشت گل محمدی و گلاب در ایزدخواست شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،شهردار ایزدخواست گفت: با شروع برداشت گل محمدی از مزرعه فدک در ایزدخواست آیین ویژهای با حضور جمعی از مسئولین محلی و مردم در کنار این مزرعه برگزار شد.
قناعتی افزود: ۱۱ هکتار از مزرعه فدک شهرداری ایزدخواست به کاشت گل محمدی اختصاص دارد و روزانه به طور متوسط ۱۰۰ کیلوگرم گل برگ برداشت و روانه کارگاه گلاب گیری میشود.
او بیان کرد: در این خصوص زمینه اشتغال برای ۱۰ نفر در ایزدخواست فراهم شده است.
شهردار ایزدخواست در پایان گفت: برداشت گل محمدی در ایزدخواست از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا نیمه خردادماه ادامه دارد.