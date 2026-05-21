نشست تخصصی با محور بررسی فرصتها و راهکارهای جذب سرمایهگذاری و نقش بخش خصوصی در آینده توسعه استان با حضور معاون وزیر اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در ستاد سرمایهگذاری استان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به تداوم جنگ اقتصادی، گفت: استان کرمان با کسب رتبه نخست جذب سرمایهگذاری خارجی طی پارسال ، به یکی از الگوهای موفق کشور در حوزه توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
مهدی حیدری افزود: نگاه اقتصادی و سرمایهگذاری در استان جاری است و وزارت اقتصاد نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کرمان پارسال رتبه نخست جذب سرمایه خارجی کشور را کسب کرد تصریح کرد: با وجود مشکلات موجود در کشور، طرحها در بخشهای مختلف از جمله معدن، کشاورزی و سایر حوزهها با جدیت پیگیری میشود.
استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این استان در حوزههای مختلف اقتصادی گفت: کرمان با تکیه بر مزیتهای موجود، به استان نخست کشور در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل می شود.
محمدعلی طالبی وجود ۵۰ درصد ذخایر معدنی کشور، تنوع مواد معدنی و زنجیره صنایع معدنی را از مهمترین مزیتهای کرمان دانست و تصریح کرد: این ظرفیتها استان را به محل مناسبی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
استاندار کرمان با اشاره به فرصتهای موجود در حوزه کشاورزی هوشمند و گلخانههای پیشرفته، گفت: امروز در حوزه برق بیش از میزان مصرف استان، تولید برق داریم و همین موضوع زمینه سرمایهگذاری در سایر بخشهای استان را فراهم کرده است.
وی همچنین از آمادگی استان کرمان برای راهاندازی شهرک ویژه سرمایهگذاری خارجی خبر داد.