به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر برق تایباد گفت: نیروگاه‌های خورشیدی این شهرستان در مجموع به مساحت ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار شامل ظرفیت ۲۲۶ کیلووات در بخش چاه‌های کشاورزی، ۷۰ کیلووات در بخش خانگی و ۵۰۰ کیلووات در بخش خصوصی است.

کاظم امیری با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های برق خورشیدی ادامه داد: تاکنون بخش خصوصی ۴.۵ میلیارد، بخش خانگی ۳.۵ میلیارد و بخش کشاورزی ۸.۵ میلیارد تومان در حوزه ساخت این نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.

مدیر برق تایباد با بیان اینکه هم‌اکنون تعدادی نیروگاه در مرحله ساخت هستند، اضافه کرد: تعداد ۲۲ حلقه چاه کشاورزی با ظرفیت ۵ مگاواتی، ۳ نیروگاه بخش خصوصی با ظرفیت ۱.۵ مگاواتی و یک منزل مددجوی کمیته امداد با ظرفیت ۵ کیلوواتی وارد مدار خواهند شد که در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

امیری بیان کرد: در بخش صنعت نیز زمین مورد نیاز و مجوز‌های لازم برای ایجاد نیروگاه ۶ مگاواتی به یک واحد تولیدی اختصاص یافته و همچنین هلدینگ خلیج فارس برای ساخت نیروگاهی با توان ۲۰ مگاوات در شهرک صنعتی منطقه آزاد دوغارون اعلام آمادگی کرده است.

وی تصریح کرد: ایجاد ظرفیت تولید ۳ مگاوات برق تجدیدپذیر در تایباد تا پایان سال ۱۴۰۶ از سوی ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی هدف‌گذاری شده که البته این برنامه هنوز به‌صورت رضایت‌بخش محقق نشده است.

مدیر برق تایباد گفت: از صاحبان چاه‌های کشاورزی این شهرستان مرزی انتظار می‌رود تا بیشتر در زمینه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی ورود پیدا کنند، اما به علت خرده‌مالکیت و با وجود توجیه‌سازی و وجود ناترازی انرژی، منجر به تصمیم جمعی نشد و تبعات ناشی از قطعی برق را بر ساخت این نیروگاه‌ها ترجیح دادند.

امیری افزود: بر اساس اخذ مصوبه از سوی شورای تأمین تایباد، مالکان چاه‌های کشاورزی که به علت کاهش سطح آبخوان‌ها بیش از ۱.۵ برابر توان برق مصرفی درج‌شده در پروانه بهره‌برداری مصرف می‌کنند، ملزم به احداث نیروگاه خورشیدی خواهند بود.

وی ادامه داد: با بانک‌های سطح شهرستان تایباد و صندوق کارآفرینی امید هم در راستای پرداخت و ارائه تسهیلات لازم برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر مذاکراتی انجام شده است.

مدیر برق تایباد با اشاره به مزیت نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: اگر بهره‌برداران این حوزه نیروگاه تجدیدپذیر به اندازه حداقل ۸۰ درصد برق مصرفی خود ایجاد کنند، علاوه بر لغو قطعی‌های برق چاه‌موتور‌ها در ماه‌های گرم سال و فصل برداشت محصولات، انرژی تولیدی مازاد در ۸ ماهه دیگر را می‌توانند به وزارت نیرو بفروشند و درآمد جانبی داشته باشند.