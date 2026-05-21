رئیس پلیس راه مازندران، از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی ۲۰۷ سرقتی در محدوده راه پله "ولی‌آباد - سیاه‌بیشه" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: مأموران پلیس راه مستقر در ایستگاه «ولی‌آباد - سیاه‌بیشه»، در راستای ارتقای امنیت ترافیکی و کنترل دقیق خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی کندوان، به حرکات یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۷ در محدوده «ولی‌آباد» مشکوک شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از مشاهده موارد مشکوک، استعلام شماره پلاک و مشخصات خودرو از سامانه‌های جامع پلیس در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن، مشخص گردید خودروی مذکور دارای سابقه سرقت است.

رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر اینکه این عملیات با رعایت تمامی موازین قانونی و استاندارد‌های ایمنی برای جلوگیری از بروز حادثه در جاده انجام شده است، تصریح کرد: مأموران با درایت و برخورداری از هوشمندی لازم، موفق شدند خودرو را در نقطه‌ای مناسب متوقف و توقیف نمایند.

سرهنگ عبادی گفت: خودروی کشف شده پس از تکمیل پرونده و هماهنگی با مراجع قضایی، جهت طی مراحل قانونی برای تحویل به مالباخته اصلی به پارکینگ منتقل شده است.

وی با هشدار به هنجارشکنانی که قصد دارند از جاده‌های استان برای مقاصد مجرمانه استفاده کنند، یادآور شد که کارکنان پلیس راه به صورت شبانه‌روزی و با تمام توان برای تأمین امنیت جاده‌ها در تلاش هستند.

سرهنگ عبادی تأکید کرد که اشراف پلیس بر محور‌های مواصلاتی استان مازندران حداکثری است و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش مسافران و شهروندان با اعمال مجرمانه به مخاطره بیفتد.