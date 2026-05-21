آرین سلیمی و یاسین ولی زاده نمایندگان ایران در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا با برتری مقابل حریفان راهی دیدار پایانی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا، با حضور ۳۳۸ تکواندوکار از ۳۱ کشور به میزبانی مغولستان و در سالن «ام بانک» شهر اولان باتور آغاز شد.

در روز نخست این پیکارها، تیم ایران دو نماینده در بخش بانوان داشت که هر دو نفر حذف شدند. در رده مردان نیز تیم ایران سه نماینده داشت که ثمره آن دو فینالیست بود.

نتایج نمایندگان ایران بدین شرح است:

در وزن منهای ۴۶ کیلوگرم بانوان دختران، معصومه رنجبر ابتدا «سو این» از کره‌جنوبی را شکست داد و سپس به «وانگ» از چین باخت و حذف شد.

در وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم، فاطمه احمدی ابتدا یرکاسیمووا از قزاقستان برد و در ادامه به سوتلانا اوسی پووا از ازبکستان که افتخارات متعددی در کارنامه دارد، باخت و او از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم مردان، یاسین ولی‌زاده مقابل پنک از سنگاپور، المشرف از عربستان، مهدی رزمیان دیگر نماینده ایران و جهانگیر خدابردیف از ازبکستان به برتری رسید و مقتدرانه به فینال رسید.

در همین وزن، مهدی رزمیان نمایندگان هند و اندونزی را شکست داد و در یک‌چهارم با قبول شکست مقابل یاسین ولی‌زاده، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم، آرین سلیمی دارنده مدال طلای المپیک برابر عبدالرحیموف از قرقیزستان، سوهایمی از مالزی و کانگ از کره جنوبی به پیروزی رسید و سزاورانه جواز حضور در فینال را کسب کرد.