به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛در نشست معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایهگذاری کشور با استاندار کرمان و بر ضرورت تغییر رویکرد از تکیه بر بودجه دولتی به سمت تسهیلگری برای بخش خصوصی تأکید شد.
در این جلسه چالشهایی نظیر مشکلات ارزی، تفویض نشدن اختیار بانکها برای اعطای تسهیلات و موانع اداری به عنوان اصلیترین تهدیدهای توسعه مطرح شد.
استاندار کرمان با اشاره به حجم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاریهای جاری استان، بر ظرفیتهای بینظیر کرمان در حوزههای انرژی خورشیدی، معدن، پتروشیمی و کشاورزی هوشمند تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر برای تامین مالی پروژهها و اختصاص سود شرکتها به توسعه استان شد.
رئیس سازمان سرمایه گزاری نیز با اشاره به جنگ اقتصادی بر رویکرد عمل گرایانه و برداشتن سنگ اندازیهای اداری برای حمایت از سرمایه گزاری تاکید کرد.
در این نشست گام مهمی برای توسعه صنعتی استان برداشته شد و بهره برداری از شهرک صنعتی خصوصی با سرمایه گزاری خارجی به امضا رسید.