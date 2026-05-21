در حالی که وزیر امور خارجه انگلیس درباره بحران جهانی غذا به دلیل تجاوز به ایران هشدار می‌دهد، برای کمک‌رسانی رویکرد جسورانه جدیدی می‌گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ایندیپندنت افزود: ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، در کنفرانس مشارکت‌ها به میزبانی مشترک بریتانیا و آفریقای جنوبی گفت: بحران آب و هوا، بیماری و درگیری نیازمند رویکرد جدیدی برای توسعه جهانی است، اما دیگران هشدار می‌دهند که کاهش کمک‌ها این جاه‌طلبی‌ها را محدود می‌کند.

ایوت کوپر هشدار داده است که جهان در معرض خطر "خوابگردی" به سمت بحران غذایی است، زیرا بسته شدن سه ماهه تنگه هرمز از سوی ایران همچنان زنجیره‌های تأمین اصلی انرژی و کود را خفه کرده است.

وی در این نشست جهان را "بی‌ثبات تر، پرتنش‌تر و ناامن‌تر از همیشه" دانست و افزود: رویداد‌های خاورمیانه یکی از بی‌شمار تهدید‌هایی است که کشور‌های ثروتمند باید بتوانند بهتر به آن بپردازند.

وزیر امور خارجه انگلیس با بیان اینکه ادامه مسدود بودن تنگه هرمز از سوی ایران به کشاورزی آسیب رسانده است گفت: "اقتصاد جهانی به گروگان گرفته شده است و کشور‌های جنوب جهان بیش‌ترین هزینه را پرداخت می‌کنند. ساعت کشاورزی در حال گذر است و خساراتی در حال حاضر وارد شده است که بر میزان برداشت محصول و قیمت مواد غذایی تا سال آینده تأثیر خواهد گذاشت.

همانطور که برنامه جهانی غذا هشدار داده است، امسال حدود ۴۵ میلیون نفر در کشور‌های جنوب جهان در معرض خطر گرسنگی حاد قرار دارند. جهان در معرض خطر خوابگردی و ورود به یک بحران غذایی جهانی است. "

کوپر در این نشست نسبت به سایر "بحران‌های همزمان" پیش روی جهان امروز، مانند "جنگ، تغییرات آب و هوایی و بیماری‌های واگیردار" هشدار داد و بحران جاری پیرامون ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو را به عنوان یک نگرانی ویژه برجسته کرد.

وزیر امور خارجه انگلیس در این نشست همچنین از تشکیل "انجمن‌های تخصصی" جدید خبر داد که "قطب‌های میان‌رشته‌ای و مبتنی بر تقاضا" تعریف شده که به گفته وی به انگلیس اجازه می‌دهد تا تخصص خود را در حوزه‌های اساسی از جمله آب و هوا و انرژی، آموزش، بهداشت، امور مالی و حکومتداری با کشور‌ها به اشتراک بگذارد.

به گزارش منابع حاضر در این نشست، کشور‌ها واکنش‌های متفاوتی به موضع انگلیس داشتند و برخی کاهش بودجه کمکی انگلیس از نیم درصد به سه دهم درصد درآمد ناخالص ملی انگلیس را مغایر با برنامه‌های اعلامی دولت انگلیس توصیف کردند و سیاست‌های اعلامی دولت را دراین نشست به چالش کشیدند.

سارا چمپیون، رئیس کمیته توسعه بین‌المللی، به ایندیپندنت گفت: ماجرای تنگه هرمز "هرمز نشان داده است امنیت غذایی و انرژی جهانی چقدر شکننده است. اگر می‌خواهیم از جهانی پایدار حمایت کنیم، باید بر سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از ریشه‌های فقر، درگیری، نابرابری و تغییرات اقلیمی تمرکز کنیم. "

مقامات کشور‌های آفریقایی شرکت کننده در این نشست نیز سیاست‌های غرب را نا برابرانه و تبعیض آمیز در قبال کشور‌های آفریقایی توصیف کردند و نماینده‌ای از کشور آفریقای جنوبی به نمونه‌ای از این رفتار‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه بیمه یک محموله از برزیل به اروپا حدود ۲۰ درصد هزینه‌ی بیمه همان محموله از آفریقا به اروپاست و تاکنون این تغییر نکرده است.

مدیر اجرایی موسسه خیریه آکسفام در انگلیس به ایندیپندنت گفت: "دولت بریتانیا نمی‌تواند با اعتماد به نفس درباره صلح و ثبات صحبت کند، در حالی که به فروش سلاح به اسرائیل ادامه می‌دهد و همان اندک کمک‌های حمایتی به مردم گرفتاردر بحران را قطع می‌کند. "

ریچارد هاوکس، افزود: " یک انتخاب واضح وجود دارد و آن اینکه وزیران دولت انگلیس می‌توانند درباره دریافت مالیات عادلانه از ابرثروتمندان و شرکت‌های سوخت فسیلی که از بی‌ثباتی جهانی سود کلان می‌برند تصمیم بگیرند، نه اینکه از افرادی که هیچ کاری برای ایجاد درگیری‌ها و بی‌عدالتی و ایجاد فقر نکرده‌اند، بخواهند با عواقب آن رو‌به‌رو شوند. "