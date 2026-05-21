بازی تاج و تخت به صحنه تئاتر کشیده شد!

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر لندن، مجموعه «ترانه یخ و آتش» نوشته جرج آر آر مارتین از جمله داستان‌های مطرح فانتزی جهان است که با ساخته شدن مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» بر اساس آن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» شبکه اچ بی او به یکی از پربیننده‌ترین آثار تلویزیونی جهان تبدیل شد و علاقه‌مندان بسیاری در کشورهای مختلف داشت.

حالا قرار است اقتباسی جدید از مجموعه جرج آر آر مارتین تولید شود اما این بار صحنه تئاتر میزبان این اقتباس جدید خواهد بود.

کمپانی رویال شکسپیر لندن قصد دارد در یکی از تولیدات جدید خود به سراغ «بازی تاج و تخت» برود و با نویسندگی دانکن مک‌میلان و کارگردانی دومنیک کوک میزبان اجرای «بازی تاج و تخت؛ پادشاه دیوانه» شود.

این اثر نمایشی قرار است از ۲۰ جولای تا ۵ سپتامبر (تیر تا شهریور) سال جاری میلادی در تئاتر استراتفورد روی صحنه برود.