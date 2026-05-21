استاندار خوزستان گفت: حضور پرشور مردم در صحنه و ایستادگی آنان در دفاع از ولایت و نظام اسلامی، دشمنان را ناکام گذاشته و امروز ایران را به نماد مقاومت در برابر استکبار تبدیل کرده است.

پایداری ملت ایران، هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را متزلزل کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت در اهواز، از حضور مردم خوزستان در صحنه قدردانی کرد و اظهار داشت: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون، مردم این استان با حضور مستمر در خیابان‌ها و حمایت از نظام اسلامی، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و رهبری نشان داده‌اند.

وی با اشاره به همراهی اقوام و گروه‌های مختلف مردمی در خوزستان افزود: این همدلی و استقامت که برگرفته از خون پاک شهدا و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است، موجب شده جمهوری اسلامی ایران امروز در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.

موالی زاده ادامه داد: اقتدار کنونی ایران نتیجه روحیه ایثار و مقاومت ملت است و همین پایداری، هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را متزلزل کرده است.

استاندار خوزستان همچنین از تلاش نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی قدردانی کرد و بیان داشت: نیرو‌های سپاه، ارتش، بسیج، فراجا و سربازان گمنام امام زمان (عج) با تمام توان برای حفظ امنیت کشور در میدان حضور دارند و مردم خوزستان نیز همواره پشتیبان آنان بوده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای خدمت اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی توجه ویژه‌ای به خوزستان داشت و در دوران مسئولیت خود چندین بار به این استان سفر کرد؛ یاد و خاطره ایشان و دیگر شهدای خدمت همواره در ذهن مردم باقی خواهد ماند.

استاندار خوزستان همچنین به سفر اخیر خود به عراق اشاره کرد و گفت: در دیدار با مسئولان عراقی، آنان بر حمایت ملت عراق از جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از نقش ایران در مقابله با داعش تاکید داشتند.

وی افزود: مردم عراق نیز بر این باور بودند که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و این مقاومت، الهام‌بخش ملت‌های منطقه شده است.

«سید ابراهیم رئیسی»، هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» به تبریز، در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و به همراه تمامی همراهانش به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

آیت‌الله آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس‌جمهور و تعدادی از محافظان و خدمه بالگرد، از سرنشینان بالگرد حامل رئیس‌جمهور بودند.